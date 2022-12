اليوم.. الإعلان عن القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار لعام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قائمة ترشيحاتها القصيرة لأفضل الأعمال السينمائية التي صدرت خلال عام 2023.

تضم القوائم المترقب إعلانها الفئات الإبداعية للأعمال السينمائية الأبرز خلال عام 2022، قبل إعلان القوائم الكاملة للترشيحات يوم 24 يناير المقبل، وتوزيع الجوائز في حفل الأوسكار السنوي المقرر إقامته يوم 12 مارس بمسرح دولبي بلوس أنجلوس.

تضم قوائم الأوسكار المترقب إعلانها خلال ساعات فئات الأعمال الوثائقية، والأفلام الناطقة بلغة غير إنجليزية، والموسيقى التصويرية والماكياج وتصفيف الشعر والمؤثرات البصرية وغيرها.

اختير مقدم البرامج جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣ في نسخته الـ٩٥ المقرر إقامته في مارس المقبل.

وسيقدم جيمي كيميل حفل الأوسكار للمرة الثالثة في تاريخه على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، بعدما قدم نسخ عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ثم توقف اختيار مقدم لأهم حدث فني عالمي خلال الفترة الماضية.

برزت ثلاثة أفلام خلال مهرجانات فينيسيا وتورنتو وتيلورايد هذا العام، وهي The Fabelmans الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو، وهي الجائزة التي دفعت 10 أعمال سابقة للدخول في قائمة الأوسكار على مدار سنوات ماضية.

أيضا نال فيلم Women Talking ردود فعل قوية في مهرجان تيلورايد وهي دراما حميمة عن الاعتداء الجنسي، ومتوقع ترشيحه بقوة على جوائز الأوسكار إلى جانب فيلم The Banshees of Inisherin الذي فاق التوقعات بمهرجان فينيسيا.

ستضم قائمة الأوسكار هذا العام أيضا عدد من الأفلام التجارية التي نالت حظها في شباك التذاكر العالمي وعلى رأسها Top Gun: Maverick الذي حصد الجزء الأول منه عام 1987 جائزة أفضل موسيقى أصلية وترشح للعديد من جوائز الأكاديمية أيضا.

عرض مهرجان فينيسيا هذا العام مجموعة قوية من الأفلام التي نالت تقدير واهتمام وإعجاب الجميع على رأسها The Whale الذي شهد عودة برندان فريزر إلى الشاشة والأضواء مرة أخرى ونال تصفيقا حادا من الجمهور على مدار دقائق طويلة.