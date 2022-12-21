انت الان تتابع خبر خطوبة نور إيهاب ونور بدر.. اعرفوا العريس مين والزواج جه مفاجئ لكل محبيها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الفنان الشاب نور بدر بتقديم عرض زواج مفاجئ إلى الفنانة الشابة نور إيهاب، ولذلك نشر المصور أحمد أشكر فيديو لعرض الزواج، وهو الذي تقدم به الفنان نور بدر لنور إيهاب وسط أصدقائهما والمقربين منهما.
احتفال نور إيهاب بخطوبتها على نور بدر
وأطلت نور إيهاب وهي تدخل لأحد الأماكن، وتفاجئت بالفنان نور بدر وهو جالس على ركبتيه، ومعه خاتم الخطوبة، وأيضاً ظهر خلفه على الحائط عبارة “هل تقبلين الزواج بي؟”، وسريعاً قبلت نور إيهاب عرض الزواج، وأحتفل أيضاً أصدقاء العروسين بهذه الخطوة الجريئة التي حصلت على إعجاب الجميع.
من هو نور بدر خطيب نور إيهاب؟
وحرصت نور إيهاب على عدم نشر أي تفاصيل عن خطوتهما القادمة بعد أشهر من الشائعات التي انتشرت حولها بسبب تكرار ظهورهم معاً، ومن أكثر الأشياء الطريفة أن نور بدر يوجد في القائمة الخاصة بالصور المثبته على انستجرام، بصورة من مشهد تقوم بتقديمه للزواج من نور إيهاب وهي من ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا” قبل عامين.