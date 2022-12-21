خطوبة نور إيهاب ونور بدر.. اعرفوا العريس مين والزواج جه مفاجئ لكل محبيها

من هو نور بدر خطيب نور إيهاب؟

وأطلت نور إيهاب وهي تدخل لأحد الأماكن، وتفاجئت بالفنان نور بدر وهو جالس على ركبتيه، ومعه خاتم الخطوبة، وأيضاً ظهر خلفه على الحائط عبارة “هل تقبلين الزواج بي؟”، وسريعاً قبلت نور إيهاب عرض الزواج، وأحتفل أيضاً أصدقاء العروسين بهذه الخطوة الجريئة التي حصلت على إعجاب الجميع.

وحرصت نور إيهاب على عدم نشر أي تفاصيل عن خطوتهما القادمة بعد أشهر من الشائعات التي انتشرت حولها بسبب تكرار ظهورهم معاً، ومن أكثر الأشياء الطريفة أن نور بدر يوجد في القائمة الخاصة بالصور المثبته على انستجرام، بصورة من مشهد تقوم بتقديمه للزواج من نور إيهاب وهي من ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا” قبل عامين.