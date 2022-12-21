نور إيهاب تحتفل بخطبتها على بطل مسلسل العيلة دي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - احتفلت الممثلة الشابة نور إيهاب بخطبتها أمس، على زميلها الفنان نور بدر في حفل حضره عدد من الأصدقاء والمقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وظهرت نور إيهاب في فيديو الخطبة وهي متفاجئة بالحدث الذي دبرته شقيقتها مع نور بدر، بعدما ربطتهما علاقة حب منذ فترة، وكانا يظهران سويا في الكثير من المناسبات.

شارك نور بدر في عدد من المسلسلات كان آخرها مسلسل العيلة دي الذي يعرض حاليا على شاشة DMC، وظهر في مسلسلات كلبش وأبو عمر المصري ورسايل وغيرها.

وقالت نور إيهاب في تصريحات تلفزيونية سابقة:"أعيش قصة حب مع شاب داخل الوسط الفني، وأكثر ما جذبني هو شخصيته وتفهمه لطبيعة عملي ومواعيدها الشاقة".