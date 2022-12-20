انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تثير الجدل: لا أخاف من الله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مرة جديدة تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، والتي أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الآغا.

وقالت رانيا يوسف انها تحب الله لكنها لا تخاف منه، ولأنه تحبه لا تكذب، لكن الناس يريدون ان يسمعوا ما يحبون سماعه فقط، ويحبون من يكذب عليهم، لكنها لا تفعل ذلك، وتتحدث دائما ما في قلبها، حتى لو خسرت الناس بسبب صدقها.

وأشارت الممثلة المصرية، انها تحب البقاء في المنزل، ولا تحب الاستعراض والظهور، اما خروجها في الحفلات والمهرجانات، لأنها مصدر رزقها ومجال عملها.

وتطرقت رانيا يوسف لحياتها الخاصة، وأكدت لو عاد بها الزمن إلى الوراء، كانت ستلغي تكرار زواجها مرتين، بعد انفصالها عن زوجها الأول، وتكتفي به، كما تتمنى لو انها جمعت القليل من المال لأن شخصيتها مبذرة.

وتمنت النجمة المصرية، لو انها تعيش بجزيرة وحدها دون هاتف محمول، لأنها تكره هذا الإختراع.

أما عن العمل الذي ترغب به لو لم تكن ممثلة، أكدت رانيا يوسف انها ستكون جليسة أطفال لأنها تحبهم كثيرا، كما كشفت انها تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي لأنها تعشق الكوميديا، بحسب تعبيرها.