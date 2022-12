انت الان تتابع خبر إليسا تعلن اختفائها عن تويتر لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد حسابها على تويتر، خلال الفترة المقبلة.حيث نشرت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “راح اختفي شوية عن تويتر لفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعينى مش مقبولة سلام من الآن وحتى نلتقى”.

I mean too much negative energy on twitter not from anything else 🥰🥰 https://t.co/No0rRrx3fd