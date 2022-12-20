انت الان تتابع خبر إليسا تعلن اختفائها عن تويتر لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد حسابها على تويتر، خلال الفترة المقبلة.حيث نشرت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “راح اختفي شوية عن تويتر لفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعينى مش مقبولة سلام من الآن وحتى نلتقى”.

I mean too much negative energy on twitter not from anything else 🥰🥰 https://t.co/No0rRrx3fd — Elissa (@elissakh) December 20, 2022

يُذكر أن الفنانة إليسا كانت قد أبدت انزعاجها من الشائعات المتداولة عن ألبومها الجديد، حيث كتبت عبر حسابها بتويتر تغريدة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات حول ألبومي القادم”.

أحدث أعمال إليسا

وكان دويتو “من أول دقيقة” الذي قدمته الفنانة إليسا مع المغني المغربي سعد لمجرد، هي أحدث أغنية قدمتها في الفترة الأخيرة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا على المنصات الغنائية ومنصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” حيث زاد عدد مشاهدتها عن 308 مليون مشاهدة.

أغنية “من أول دقيقة” تُعد أولى أغنيات ألبوم إليسا الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر: ايلي بربر.