أرقام مش هتصدقها.. اعرف أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

انت الان تتابع خبرأرقام مش هتصدقها.. اعرف أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في الكويت، أسعار تذاكر الحفل المقرر إحياءه يوم 12 يناير المقبل.وتبدأ أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب الذي سيُقام في الأرينا كويت من 30 دينار كويتي أي 2420 جنيه، وحتى 200 دينار كويتي أي 16140 جنيه.

وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى 10 فئات، يبلغ سعر تذكرة الفئة البرونزية 30 دينار كويتي، يبلغ سعر تذكرة الفئة الفضية 45 دينار، يبلغ سعر تذكرة الفئة الذهبية 65 دينار، يبلغ سعر تذكرة الفئة البلاتينية 70 دينار، سعر تذكرة الفئة الماسية B يبلغ 90 دينار، سعر تذكرة الفئة الماسية A يبلغ 110 دينار، سعر تذكرة فئة رويال B يبلغ 130 دينار، عر تذكرة فئة رويال A يبلغ 150 دينار، سعر تذكرة فئة VIP يبلغ 180 دينار، سعر تذكرة فئة VVIP يبلغ 200 دينار.

موعد بدء حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في الكويت، أنه سيتم فتح الأبواب لاستقبال الجمهور بداية من الساعة الثامنة مساءً، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 9.30 مساءً.

ويستمر الحفل لمدة 3 ساعات، لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الكويت.