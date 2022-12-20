انت الان تتابع خبر عمرو يوسف يناشد التبرع لمستشفى 57357 لإنقاذها من الإفلاس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ناشد الفنان عمرو يوسف، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357، بعد الأزمة المالية الشديدة التي تعرض لها مؤخرًا.حيث نشر “يوسف” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يقول: “باختصار شديد ماحدش طلب مني أعمل الفيديو ده، مستشفى 57357 هذا الصرح العظيم بيقفل، المستشفى دي قائمة بشكل كبير جدًا على تبرعاتنا، في فرع في طنطا سمعت أنه قفل”.

عمرو يوسف: مستشفى 57357 حالته صعبة دلوقتي

وتابع: “وأنا بقالي فترة بسمع كلام كتير عن إن المستشفى حالتها صعبة جدًا، لأن التبرعات بتاعتها قلت، ولما الموضوع بدأ يزيد بقيت أدور عشان أتأكد بنفسي، المكان ده أنا روحته من كذا سنة، والحقيقة هو مكان عظيم وبيؤدي رسالة عظيمة، والناس هناك محترمة جدًا والشغل اللي بيعملوه غير طبيعي”.

واستطرد: “في أزمة اقتصادية واحنا كنا بنتبرع ودلوقتي مش قادرين نتبرع، اللي كان بيتبرع بألف يتبرع بـ 800، الجنيه بيفرق معاهم، اللي تقدر عليه إعمله، وأي زنقة فلوس أنا بطلع حتى لو أقل، بس ربنا بيبعت على طول، جربتها كتير ونجحت، جربها وهتنجح معاك”

واختتم: “وضعهم صعب جدًا ودول عملوا حاجات كبيرة، اللي يقدر يساعد ياريت يساعد بسرعة”.