انت الان تتابع خبر وفاة فنان شهير .. تفاصيل وصور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي المغني البريطاني الشهير تيرى هال، اليوم الثلاثاء ، عن عمر ينهز الـ 63 عاماً.



وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فنية فإن تيري هال والذي يعد المطرب الرئيسي لفريق ذا سبيشالز الشهير توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 63 عامًا.



ونعت سكا عبر موقع التغريدات العالمي توتير : " "بحزن شديد نعلن وفاة تيرى، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغانى ومؤلفى الأغانى الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق، بعد فترة مرض قصيرة .



وأضاف التغريدة: تيرى كان زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس، موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة.. الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة، ولكن فى الغالب الحب".



يشار إلى أن “سكا” هو نوع موسيقي نشأ في جامايكا خلال الخمسينيات من القرن الماضي ، ومنه اشتق موسيقى الريغي والروكستيدي ، وأصبح معروفًا في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات ويحتوي على عناصر موسيقية أمريكية ، مثل الإيقاع والبلوز والجاز ومنطقة البحر الكاريبي ، مثل كاليبسو ومينتو. يحتوي على إيقاع سريع وملاحظات من القيثارة أو البيانو. الأدوات المستخدمة بشكل شائع في أغاني سكا هي القيثارة ، والباص الكهربائي ، والبيانو ، والأرغن ، والساكسفون ، والترومبون ، وكذلك البوق والطبل.