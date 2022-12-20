انت الان تتابع خبر مصر .. قرار قضائي بشأن محاكمة محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بتأجيل أول جلسات محاكمة الممثل محمد رمضان في الدعاوى التي أقامها ضده مواطنه الاعلامي عمرو اديب.



وقررت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية تأجيل أول جلسات محاكمة محمد رمضان في 4 دعاوى مقامة ضده من عمرو أديب لجلسة 27 ديسمبر المقبل.



وأحالت نيابة أكتوبر 4 عرائض مقدمة من وكيل الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.



وتضمنت الاتهامات الموجهة للممثل محمد رمضان، سب وقذف وتشهير واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى بدون ترخيص ونشر محتوى بدون إذن.