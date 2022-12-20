انت الان تتابع خبر بعد إصابتها في يدها وركبتها.. نادين نجيم: وبعدين معاكي يا عين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، تعرضها لإصابة في يدها وركبتها، بعد سقوطها من أعلى الدراجة النارية، خلال تصويرها أحد الأعمال.حيث نشرت “نادين” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “بتتذكروا بس أن خبرتكم أن كل ما يكون عندي شيء بصير معي قصة، اليوم وقعت عن الموتو أنا وعم صور.. بصراحة ما عرفت أبكي ولا أضحك وبعدين معاكي يا عين.. إيدي وركبتي بس الحمد لله”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم، تتواجد في القاهرة في الوقت الحالي، لتصوير حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

نادين نجيم: الحسد قطعلي فستاني

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي تعلن فيها نادين نجيم تعرضها للحسد، فقد سبق وأن أعلنت تمزق فستانها بسبب الحسد قائلة: “إيه والله من أحلى إطلالاتي بس لو تعرفوا شو صار قبل ما أطلع: انخزقت فتحة الفستان ومن بعد الحفل انكسر كعب السكربينة!”.

وتابعت: “كمان وصار معي نفس الشئ مرة بحفل الموركس، كمان فستاني انخزق عن الرقبة، بالجونة بمصر جاتني حرارة، وبحفل (جوي) كمان مرضت بنفس النهار فجأة.. مسلسل من الأكشن”.