انت الان تتابع خبر الجمهور ينتقد غادة عبد الرازق لإطلالتها الجريئة بعد الطلاق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واجهت الفنانة غادة عبد الرازق، انتقادات حادة من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الأخيرة من باريس، والتي وصفها الكثيرون بالغريبة والجريئة.حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة ضمن أحدث جلسة تصوير خضعت لها في باريس، ظهرت فيها مرتدية فستانًا بيج قصيرًا يصل طوله إلى أعلى الركبة، وبأكمام طويلة واسعة، ورفعت جزء من شعرها لأعلى وتركت الآخر يتدلى على ظهرها.

وقد انتقد المتابعون تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (ليش هيك شعرك)، (شو هذا تسريحها ولا ما احد يشبه شريهان خورشيد في اللباس والتسريحات باقي كله تقليد)، (اي الشعره دي)، (راحت عليك يا غادة أثار الزمن واضحة عليك)، (في عنكبوت ع وجهك)، (بقيت شبه الساحرة الشريرة).