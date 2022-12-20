فيلم ”سوبر زيرو”.. يجمع بين هشام ماجد وأحمد الأمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - تعاقد الفنانان هشام ماجد وأحمد أمين على الاشتراك معا لأول مرة في بطولة فيلم سينمائي.

الفيلم يحمل اسم "سوبر زيرو"، وفيه يلعب هشام ماجد دور سوبر هيرو، بينما يلعب أحمد أمين دور سوبر زيرو.

ولا يزال الفيلم في مرحلة التحضير، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن باقي أبطال العمل، واسم المخرج.

ويواصل النجم هشام ماجد تصوير أحداث فيلمه "فاصل من اللحظات السعيدة"، ويجسد ضمن أحداثه شخص يفقد الذاكرة ليواجه عددا من المواقف الكوميدية والعمل من إخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكي.

من ناحية أخرى، يشارك هشام ماجد فى الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة" مع شيكو، أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا، منى أحمد زاهر، دعاء رجب، زهرة الحاروقى وعدد من الفنانين المشاركين كضيوف شرف على الحلقات، والعمل تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي، عن صديقين منذ الطفولة وسيم ومازو اللذين يتنافسان دائما ضد بعضهما البعض.

وينتظر هشام ماجد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى انتهى من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك في بطولته مى عمر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، أسماء جلال وآخرين.