انت الان تتابع خبر مايا دياب تتألق بحفل إستثنائي بقطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر الفنانة اللبنانية مايا دياب ليل اول من امس بشكل متألق بحفل استثنائي في قطر لمناسبة العيد الوطني القطري.



وكانت الفنانة اللبنانية قد قدمت بباقة من أجمل أغانيها التي أشعلت بها الحفل نذكر منها ديالي، اكثر شوية، ليليّي، نهارنا وردي، وميدلي سميرة توفيق وغيرها من الاغنيات التي رددها وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.



وشاركت مايا المتابعين فرحتها بنجاح حفلها هذا، إذ نشرت على صفحتها الخاصة عبر تويتر صوراً من اجوائه وعلّقت بالقول:"ليلة من العمر مع الجمهور القطري والعربي بقطر البلد اللي جامع العالم فيه .. وباليوم الوطني أجمل الأمنيات بالأمن والأمان والمزيد من الازدهار لهذا البلد الرائع بكل تفاصيله".