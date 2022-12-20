انت الان تتابع خبر وعكة صحية تُدخل محمد عبده المستشفى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اوضحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان السعودي محمد عبده لوعكة صحية أدخلته للمستشفى لتلقي العلاج.



وكانت الشركة السعودية قد نشرت عبر أحد حساباتها على إنستغرام مقطع فيديو يظهر الفنان محمد عبده وهو داخل غرفة المستشفى مرتديا زي المرضى وقد بدا عليه الوهن.



وذكرت روتانا أن الفنان رابح صقر زار محمد عبده في المستشفى للاطمئنان عليه، ونشرت مقطعاً يظهر اللقاء الذي جمع الفنانين معاً.



ونشر رئيس المعهد العالي للموسيقى في جدة السعودية صالح الشادي صورة جمعته بالفنان محمد عبده، لطمأنة جمهوره عليه، موضحاً أنه تعرض لنزلة برد وأن الأطباء نصحوه بالراحة.



وقال في تغريدته: "الحمد لله على السلامة الف مرة حبيبنا الغالي فنان العرب الأستاذ #محمد_عبده يتماثل للشفاء بحمد لله بعد نزلة البرد العابرة.. وهو في اتم الصحة والعافية .. وقد نصحه الأطباء بشيء من الراحة. أجر وطهور بحول الله لأبي عبدالرحمن".