أحمد حلمي بلطجي فى أحدث أفلامه ” لسه حته ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - كشف الفنان أحمد حلمي عن تفاصيل فيلمه الجديد لسه حته ، والمقرر ان يبدأ تصويره بداية العام المقبل ، ليعرض فى السينمات بعد موسم عيد الاضحي .

وقال القنان أحمد حلمي فى مؤتمر صحفي عقد بمدينة جدة ، انه من المقرر ان يجسد داخل الاحداث شخصية بلطجي ، حيث يناقش الفيلم بعض العقد النفسية التى يعانى منها هذا الشخص .

كان اخر اعمال الفنان أحمد حلمي هو فيلم واحد ثاني، الذى عرض خلال موسم عيد الفطرالماضي ، وتمكن من تصدر شباك التذاكر مع الافلام المنافسة مثل عنكبوت بطولة احمد السقا ومني زكي ، وفيلم زومبي بطولة علي ربيع .

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.