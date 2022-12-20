انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تفاجئ جمهورها وتكشف عن المخفي بالأبيض المثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روجت الفنانة منة فضالي لمسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك عبر نشر فيديو من كواليس المسلسل لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي وهي أثناء تصوير أحد المشاهد الخاصة بالمسلسل ، مرتدية فستان من اللون الأبيض والبرتقالي مع تغطية شعرها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

ويشارك في هذا المسلسل كلا من إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي، ويجسد محمد رمضان شخصية تدعى العمدة جعفر