انت الان تتابع خبر اتفرج .. مايان السيد تتخطي كل المسموح بأقصر فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مايان السيد مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مايان السيد خلال مشاركتها في حفل مهرجان ما مرتدية فستان قصير للغاية من اللون الذهبي المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير ومنطقة الأرجل بالكامل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة كان يوم الجمعة الماضي سببًا خاصًا للغاية لأنني حضرت عرض أزياءnaeemkhannyc في القاهرة كان هذا أول عرض أزياء أذهب إليه وكنت أرتدي فستان نعيم خان

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الإطلالة الجرئية مثل انتي صغيره بس دائماً تلبسي ملابس مو مناسبه عليك وتكبرك في العمر و جداً قصيره هذا مو انتقاد وإنما نصيحة لك.