انت الان تتابع خبر رسميًا| أمبر هيرد تسوى قضيتها ضد جوني ديب.. مش هتصدق إيه السبب؟! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت قضية أمير هيرد وجوني ديب، حديث الساعة حتى الآن، وذلك بعد إعلان أمبر هيرد تسوى قضيتها ضد جوني ديب عبر حسابها الشخصي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

أمبر هيرد تسوى قضيتها ضد جوني ديب

أفاد العديد من التقارير الصحفية، تفاصيل أمبر هيرد تسوى قضيتها ضد جوني ديب، بعد أن قدمت استئنافا في قضية التشهير في وقت سابق من هذا الشهر

وعبر حسابها الرسمي على انستجرام، أعلنت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد عن تسوية قضيتها الشهيرة ضد جوني ديب.

كشفت أمبر هيرد عن تفاصيل تسوية قضيتها الشهيرة ضد جوني ديب، وقال إن لم تقدم أي اعتراف لجوني ديب تدينه في القضية.

وأشار إلى أن الذي دفعها من أجل اتخاذها قرار تسوية قضيتها الشهيرة ضد جوني ديب هي تجربتها مع النظام القانوني الأمريكي.

أمبر هيرد تسوى قضية التشهير

وفقا لشبكة سي إن إن، قالت أن الشعبية والقوة أهم من السبب والواجب، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته جاء بسبب أنها فقدت الثقة في النظام القانوني الأمريكي.