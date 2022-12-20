تعرف على أسعار تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة بعد عرضها بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - كشفت الشركة المنتجة لمسرحية سيدتي الجميلة عن عرضها داخل القاهرة يومي 30 و31 ديسمبر الحالي ، تزامناً مع احتفالات رأس السنة .

وتراوحت سعر تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة من 350 جنيها لفئة السيلفر ، و750 لفئة الجولد ، فيما بلغ سر تذكرة فئة البلاتنيوم 1000 جنيه ، و1200 جنية لفئة دايموند ، وأخيرا فئة vip والتى تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

وكان قد تم العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة فى السعودية ضمن موسم الرياض ، وتراوحت أسعار تذاكر عرض المسرحية من 150 ريالًا، ما يعادل 982 جنيهًا مصريًا وتصل إلى 500 ريال وهو ما يعادل 3273.39 جنيه بالعُملة المصرية ، فيما تم منع دخول الأطفال الأقل من 9 سنوات .