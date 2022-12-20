ميرنا وليد تشارك في الفيلم الفرنسي الورقة الثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:27 صباحاً - بدأت مؤخرًا الفنانة ميرنا وليد تصوير مشاهدها من خلال الفيلم الفرنسي La troisieme feuille "الورقة التالتة" والذي من المقرر عرضه فور الانتهاء من تصويره،.

وتجسد ميرنا دور "قاتلة" خلال أحداث الفيلم والذي يتم تصويره كاملاً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتدور أحداثه عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم La troisieme feuille "الورقة التالتة" قصة سارة شولح وهو يضم العديد من الممثلين بأكثر من دولة ميرنا وليد، أحمد فوزي، محمود جلال من مصر وفراس الجميلي من تونس وJeanne Siclier، Gabriel Gavietto من فرنسا ومن سوريا فادي بطل والفيلم من إخراج منى خضري.

الجدير بالذكر أن La troisieme feuille "الورقة التالتة" يعيد ميرنا وليد للسينما بعد آخر أعمالها السينمائية "لحظات حب" عام 2001 وهو من إخراج يوسف أبوسيف.

كما بدأت ميرنا وليد تصوير مشاهدها في مسلسل "تعويذة رشيدة" وهو المسلسل الذي تم تأجيله أكثر من مرة وتقوم ميرنا وليد بالتصوير في مدينة الغردقة، وتجسد دور ضحية من ضحايا "رشيدة" والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراج حاتم صلاح الدين