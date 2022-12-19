بوسي تنتظر طرح أغنيتها الجديدة”ارقص معايا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - تنتظر المطربة بوسي، طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ارقص معايا، والتي كشفت شركة روتانا عن البرومو التشويقي لها، ولم تكشف عن موعد طرحها.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى من عقد قرانهما بعد عودته لها.

كما ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح نشرها لـ صور تجمعها به عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.