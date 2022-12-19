آبل تلغي مسلسل تشارلى هونام بعد موسم واحد فقط من عرضه



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - ألغت منصة البث الرقمي آبل تي في Apple TV+، مسلسل الممثل تشارلي هونام، بعد عرض موسم واحد فقط، عبر منصتها.

وأوضحت منصة آبل، أن إلغاء المسلسل، جاء، بسبب صعوبة تصوير مشاهده، التي تتطلب السفر لعدة بلاد حول العالم، وهو ما يستغرق وقتا طويلا، ومجهود كبير، حيث أن الموسم الأول استمر تصويره سنتين كاملتين.

طرحت منصة آبل، أولي حلقات مسلسل الأكشن والجريمة، Shantaram حصريا عبر منصة "AppleTV+"، بتاريخ ١٤ أكتوبر الماضي.

‏وتدور أحداث مسلسل Shantaram، حول هروب وجل مدمن هيروين من السجن، ليصبح طبيب في الأحياء الفقيرة في بومباي، ويتطور المسلسل مع تطور علاقاته بعالم الجريمة، الذي يقوده إلى أفغانستان، حيث يتعاون مع زعيم عصابة ليخوض معركة مع الروس.



منصة آبل وجائزة الأوسكار

واستطاعت منصة آبل دخول التاريخ في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، بعد فوز المنصة بجائزة أفضل فيلم عن فيلم "كودا"، إضافة إلى ثلاث جوائز أوسكار.

وحصل "كودا" على الجائزة الأولى على الرغم من عرضه في عدد قليل جدا من دور العرض، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل بدور مساعد تروي كوتسور، الذي أهدي الجائزة لـ "مجتمع الصم، وذوي الإعاقات"، فيما فازت مخرجة العمل شان هيدر بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

ويعدّ هذا الفوز لحظة حاسمة بالنسبة لشركة "آبل" التي كانت تعتبر من خارج هوليوود مقارنة بمنافسيها التقنيين مثل "نتفليكس" و"أمازون".

خدمة البث المباشر لـ آبل

كما أن فوز "آبل" بجائزة أفضل صورة يعتبر أكثر إثارة للإعجاب، بالنظر إلى أن هذه كانت السنة الأولى لشركة "آبل" كمرشح لجائزة الأوسكار، إذ لم تطلق الشركة خدمة البث المباشر، "آبل تي في+" حتى عام 2019، بعد سنوات عديدة من "نتفليكس" و"أمازون".

وأنفقت شركة أبل ما بين 20 إلى 25 مليون دولار في تسويق فيلم "كودا" المقتبس عن الفيلم الفرنسي "عائلة بيلييه"، الذي بلغت تكلفته 15 مليون دولار.

فيما قال منتج فيلم “كودا” فيليب روسوليه عن حصد الفيلم 3 جوائز أوسكار "لا أعتقد أنها معجزة.. الفيلم يستحق أن يكون في هذا الموقع في هذه المرحلة التي نعيش فيها..إنه فيلم مهم... فيلم يؤثر في الناس ويجمعهم بقيمه الإنسانية".