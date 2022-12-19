فن ومشاهير

رامى صبرى يطرح برمو أغنية ”معايا هتبدع”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - احتفي الفنان رامي صبرى بطرح البرومو الجديد لاغنية معايا هتبدع ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك .

ونشر رامي صبرى ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك ، مقطع فيديو ، وعلق قائلا : " إعلان ألبوم رامي صبري الجديد "معايا هتبدَّع"

يحتوى البوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدَّع" على 8 أغنيات متنوعة، سيتم طرحها ابتداءً من 20 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كما أن رامى صبرى صور فيديو كليب واحد لجميع أغانى الألبوم بتوقيع المخرج فادى حديد في لبنان، بفكرة جديدة ومختلفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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