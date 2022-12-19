رامى صبرى يطرح برمو أغنية ”معايا هتبدع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - احتفي الفنان رامي صبرى بطرح البرومو الجديد لاغنية معايا هتبدع ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك .

ونشر رامي صبرى ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك ، مقطع فيديو ، وعلق قائلا : " إعلان ألبوم رامي صبري الجديد "معايا هتبدَّع"

يحتوى البوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدَّع" على 8 أغنيات متنوعة، سيتم طرحها ابتداءً من 20 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كما أن رامى صبرى صور فيديو كليب واحد لجميع أغانى الألبوم بتوقيع المخرج فادى حديد في لبنان، بفكرة جديدة ومختلفة.