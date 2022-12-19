بالهوت شورت.. إنجي المقدم تطل على جمهورها من إندونيسيا

اتفرج- انت الان تتابع خبر بالهوت شورت.. إنجي المقدم تطل على جمهورها من إندونيسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة إنجي المقدم، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من رحلتها الأخيرة في بالي بإندونيسيا.حيث نشرت “إنجي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور خلال زيارتها لإندونيسيا، ظهرت بها مرتدية هوت شورت جينز وبدي أحمر وكارديجان أبيض طويل، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “خلصت رحلة #بالي الرحلة اللى هحكيلكم عنها كتير الايام الجاية إن شاء الله و هشارك معاكم كل تفاصيلها”.

وقد تفاعل المتابعون مع إطلالة إنجي المقدم، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (احلى مكان في الدنيا بالي)، (انجي اجمل نساء الكون)، (قمر وجميله وكاريزما)، (في حد حلو كدا ما شاء الله).

أحدث أعمال إنجي المقدم

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة إنجي المقدم، كان مسلسل “راجعين يا هوى” والذي عُرض في موسم رمضان 2022.

مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، صفاء الطوخي، وهو قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.