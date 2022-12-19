انت الان تتابع خبر بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. محمد حماقي: خلاص مش هشجع كورة تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد حماقي، على التعليق على فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، والتي أُقيمت في قطر.حيث نشر “حماقي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يرفع كأس البطولة، وأرفق مع الصورة التعليق التالي: “”من مارادونا 1986 لميسي 2022 .. ٣٦ سنه تشجيع كوره للارچنتين اظن كده كفايه خلاص احلى ختام لتشجيعي للكوره مبرووووووك لكل الناس اللي بتحب الارچنتين زيي”.

وكان محمد حماقي قد صرح قبل انطلاق البطولة أنه كان دائمًا يشجع الأرجنتين منذ صغره، ولكنه سيشجع السعودية أمام الأرجنتين في مباراتهما معًا، متمنيًا حصول المنتخبات العربية على بطولة كأس العالم أو حتى وصولها إلى الدور نصف النهائي.

أحدث أعمال محمد حماقي

يُذكر أن أحدث أغنية قدمها الفنان محمد حماقي كانت أغنية “قلبي حبك جدًا” وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى توزيع وميكس أحمد إبراهيم.

وتألق محمد حماقي في حفله الأخير الذي أحياه يوم 8 ديسمبر الماضي على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم للجمهور باقة من أجمل أغانيه.