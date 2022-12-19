انت الان تتابع خبر غير مرحب بك.. حملات لمنع حفل سعد لمجرد في مصر لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شنت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا ضد الفنان المغربي سعد لمجرد، مطالبة بمنعه من إحياء أية حفلات في مصر.وقد طالبت بعض الصفحات المهتمة بحقوق المرأة بإلغاء حفل سعد لمجرد والمقرر أن يحييه في شرم الشيخ يوم 29 ديسمبر الجاري، على الرغم من أنه لم يقم بالترويج له.

وكتب حساب Speak up على فيس بوك: “واضح أن سعد لمجرد مصمم يحاول يدخل مصر بأي طريقة، حتى لو هيروح يغني في حفلة على الضيق في nightclub في شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها أو يعلن عنها بنفسه عشان ما تتكنسلش! وده طبعا بسبب أن في مصر الحفلة بتاعته اتلغت في 2020، وكذلك الحلقة بتاعته اتمنعت من العرض في 2021، وحتى لما طلع في انترفيو يتكلم عن أنه مستعد يروح حفلات في مصر لو الناس عايزاه، الناس اعترضت في الكومنتات واتمسح الانترڤيو.”.

حملات ضد غناء سعد لمجرد في مصر لاتهامه في قضايا اغتصاب

وتابعت الصفحة: “امبارح Taj Mahal Sharm اعلنوا عن حفلة لـ سعد لمجرد (المتهم في قضايا إغتصـاب وعنـف جنسي) يوم 29 ديسمبر ومن ساعتها بيمسحوا كومنتات الناس اللي بتعترض كـ عادة أي حد بيحاول يستضيف سعد. وبعدها كالعادة برضه قفلوا الكومنتات لما لقوا العدد كبير!”.

وأضافت الصفحة: “لو الرسالة ما كانتش وصلت الـ3 مرات اللي فاتوا:فـ إحنا مش عايزين نستضيف متهم بقضايا اغتصـاب بالجملة في بلدنا، ومش قابلين أن النماذج دي يتعملها حفلات عندنا ويتعمل منهم أبطال كأن التعـدي على الستـات واغتصابهم شيء عادي وملوش عواقب”.