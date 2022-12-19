انت الان تتابع خبر رانيا يوسف: مش بخاف من ربنا ومش بحب أكذب (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف، أن كلامها الذي يُنقل بشكل خاطئ يجعل الناس يفهمونها بطريقة غير صحيحة، لأنها دائمًا تتحدث بصراحة.وأضافت “رانيا” خلال لقائها مع برنامج “صدى الملاعب” والذي يُعرض عبر قناة MBC 1، أن أكبر انتصار حققته في حياتها هو ابنتيها، مؤكدة أنها لم تنكسر في حياتها لأنها شخصية متفائلة ولا ترى أي شيء سلبي، وأنها تطرد هذا الشعور بمجرد إحساسها به.

وأشارا رانيا يوسف إلى أنها لا تخاف الله ولكنها تحبه ولذلك لا تكذب ولا تخاف من البشر الذين يريدونها طوال الوقت أن تقول ما يرغبون في سماعه، لافتة إلى أنها لا تعرف المجاملة، وليست مستعدة كسب الناس مقابل خسارة نفسها.

رانيا يوسف: حضوري المهرجانات ده شو ورزق لازم يتعمل

وأوضحت رانيا يوسف أنها تحب الحياة البسيطة والجلوس في المنزل، وفي نفس الوقت تذهب لحضور المهرجانات لأنه شو ورزق ولا بد من عمله.

ولفتت إلى أنه إذا عاد بها الزمان، لن تتزوج سوى المرة الأولى فقط، مشيرة إلى صعوبة الزواج مع ظروف حياتها الفنية.