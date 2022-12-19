اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد مشاركتها بحفل ختام المونديال .. هجوم حاد على نورا فتحي بسبب الهدية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجّه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والسعودية ومصر انتقادلات لاذعة للمغنية المغربية نورا فتحي بسبب هديتها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو.



وظهرت نورا فتحي وهي تهدي رئيس الفيفا صندوق باللون الأحمر وبداخله حذاءا رياضيا ملفوفا بعلم المغرب.



وأبدى إنفانتينو إعجابه لهدية نورا فتحي قائلاً" أنها جميلة انظري إليها"، ومازح الموجودين في الغرفة بعد أن قام بالنفخ في الصافرة المعلقة في الحذاء، وكشفت نورا فتحي أن هديتها لرئيس الفيفا ترمز لمشاركة المغرب في البطولة ومشاركتها في أغنية لكأس العالم برفقة فنانين آخرين.



وبسبب هذه الهدية تعرضت نورا فتحي لهجوم كبير من قبل الكثيرين ممن اعتبروها إهانة لعلم المغرب وقال أحدهم " الهدية ليست جميلة فعلم البلاد يوضع فوق الرأس.



وقال آخر "الهدية حذاء بعلم المغرب أشعر أنه إهانة للمملكة المغربية".



يذكر أن نورا فتحي شاركت في حفل ختام كأس العام قطر 2022 من خلال أغنية Light the Sky إلى جانب بلقيس ورحمة رياض ومنال.