اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش لمتابعيها : جرّبوها و إدعولي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت الممثلة السورية نسريت طافش عن السبب الحقيقي وراء غيابها مؤخرا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة الى انها كانت في "خلوة صمت" لمدة 3 ايام.



وكانت نسرين قد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة لها ظهرت فيها من أمام البحر، وارفقتها بالتعليق التالي: "هاي يا حلوين، طولت الغيبة عليكم بس كنت بخلوة صمت روحية ثلاثة أيام، كانت جميلة وعميقة ومفيدة ومنعشة للنفس"، مضيفة: "الخلوة الروحية بتخليك تقعد مع نفسك وتعرفها أكتر، مناجاة مع الخالق منك له مباشرة بلا حاجب أو وسيط، ليها فوائد عجيبة ومذهلة".



وتابعت: "الخلوة ليها شروط، منها الامتناع عن الكلام، ممكن الاستعانة بالإشارة أو الكتابة عند الضرورة، وإلغاء كل المشتتات لمدة 3 أيام مثل التليفون، والسوشيال ميديا والتليفزيون، وممكن تكتفوا بقراءة كتاب أو سماع موسيقى رايقة وتأمل، أنا هي تاني مرة أعملها، بس هالمرة كانت أقوى، واللي ما جربها يجربها ولو يوم واحد على الأقل، أنت ما عرفت نفسك حق المعرفة، بس تعرف نفسك بحق، راح تتحرر بحق".

وختمت نسرين طافش: "راح يوصلك نور عظيم وعطايا جديدة من الخالق المطلق العظيم، جربوها وادعولي، وابحثوا في جوجل ويوتيوب عن الصوم للرحمن أو خلوة الصمت. تتحرر بحق، راح تكون بشر جديد وتعرف قدرات عظيمة جديدة ما كنت بتعرف إنها موجودة بداخلك".