اتفرج- انت الان تتابع خبر رضوى الشربيني تنفعل على الهواء .. والسبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم تستطع الاعلامية المصرية رضوى الشربيني من ضبط أعصابها وهي تدافع عن الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي كانت تصدرت خلال الأيام الماضية حديث المتابعين بعد اعلان طلاقها من زوجها هيثم زنيتا، وحديث البعض عن ان هذا كان زواجها الـ12.



وفي حلقة من برنامجها "هي وبس"، اكدت الشربيني ان عدد زيجات عبد الرازق هو 9 وليس 12 كما يُقال، مشيرةً إلى أن غادة ليست صديقتها المقربة، إلا أنها تحبها لـ"جدعنتها".



واضافت:"إن شا الله تتجوز وتتطلق عشرين مرة، حلال ربنا ولا مش حلال ربنا؟.. هي حرة".



ووجهت رضوى سؤالاً لمن هاجم غادةً، قالت فيه: "حد كان جنبها وهي محتاجة المساعدة؟ حد كان سندها لما كانت عايزة تتسند عليه؟ حد عارف الست دي عانت قد إيه؟ عملت إيه غادة عبدالرازق لما اتجوزت واتطلقت