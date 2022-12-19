اتفرج- انت الان تتابع خبر اصابة فنان لبناني بكسور وشروخ في الجمجمة وقطع بالأذن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان والملحن اللبناني سمير صفير، لقناة الجديد اللبنانية، عن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها نتيجة سقوطه في الجاكوزي، خلال وجوده في مصر.

وأصيب صفير الذي نجا من الموت بأعجوبة، بكسور وجروح بالغة وشروخ في الجمجمة وقطع في الأذن اليمنى، نقل على أثره إلى المستشفى.

وأكد الملحن اللبناني، أنه معتاد على ممارسة الرياضة، وفي يوم الحادث توجه إلى الجاكوزي، ليتفاجأ بالسقوط، وعندما استيقظ وجد نفسه في المستشفى مصاب بجروح بالغة.

واشار سمير صفير انه تعرض لإصابة بالجمجمة والصدر، وكسر تحت عينه اليمنى، وقُطعت أذنه اليمنى ، وأصيب بفقرات رقبته، وتمزق رأسه من الجهة اليسرى.

سمير صفير مغني وملحنلبناني، بدأت مسيرته الفنية بأغنية «بلاش يا قلبي عذاب»، التي لحنها بنفسه، ثم عمل في التلحين، مع برنامج المواهب ستوديو الفن، وقدّم الألحان للمتخرجين والكثير من نجوم لبنان والعالم العربي.

أطلق سمير صفير خلال مسيرته مجموعة من الأغاني، منها أغنية الناس اجناس، زلزال، ومالي صبر يا ناس بالإشتراك مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والتي حققت نجاحاً واسعاً.