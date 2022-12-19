توم كروز يستعرض مهاراته في القفز المظلي ليشكر متابعيه ويتمنى لهم إجازة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - شارك نجم هوليود، توم كروز، مقطع فيديو له عبر "تويتر"، ليعبر عن امتنانه لدعم معجبيه له ويتمنى لهم أعيادا سعيدة أثناء استعراض مهاراته في القفز بالمظلات.

وأشار الممثل الأمريكي إلى أن الفيديو يمثل مقطعا من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" القادمة Mission: Impossible - Dead Reckoning، والذي يتم تصويره في جنوب إفريقيا، وخصص المقطع ليعبر عن امتنانه لدعم معجبيه له، الذين احتشدوا في دور العرض لمشاهدة فيلمه الأخير Top Gun: Maverick، ويتمنى لهم أعيادا سعيدة.

وفي المقطع، يمكن سماع توم كروز (60 عاما)، وهو يتدلى من الطائرة ويصرخ: "مرحبا بالجميع، ها نحن فوق جنوب إفريقيا المذهلة، ونصور Mission: Impossible - Dead Reckoning الجزء الأول والثاني. لم أكن أريد أن ينتهي العام دون أن أشكركم جميعا على الحضور إلى دور العرض، وأشكركم على دعمكم Top Gun: Maverick، وبالكاد يُسمع صوت هدير الطائرة.

وبعد مرور ما يزيد قليلا عن 20 ثانية، تتحرك الكاميرا لإظهار المخرج كريستوفر ماكواري، الذي يخرج ويكتب ويشترك في إنتاج أفلام "المهمة المستحيلة" (Mission: Impossible) القادمة.

وبعد شكر المعجبين على دعمهم، قال ماكواري: "مرحبا، اسمع، يجب علينا حقا أن نبدأ. يجب أن نحصل على هذه اللقطة".

وقفز توم كروز من طائرة ، جنبا إلى جنب مع المصور، وخلال ذلك، أعاد تقديم الشكر لمحبيه متمنيا لهم عطلة آمنة وسعيدة، قبل أن ينطلق بعيدا في تيار الرياح نحو المحيط.

وما يزال فيلم Top Gun: Maverick هو الفيلم الأعلى ربحا لهذا العام، حيث حقق 718 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي و1.4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وسيشهد الجزء الأول من فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning عودة العديد من الممثلين مثل فينغ راميز وسايمون بيج وريبيكا فيرغسون وفانيسا كيربي وهنري تشيرني.

ومن المنتظر أن يصدر الجزء الأول من فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning في دور العرض من قبل شركة "باراماونت بيكتشرز" من الفيلم في 28 يونيو 2024.