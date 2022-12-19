اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عبد الرازق تكشف عن المستور كله بالأسود القصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق خلال كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخراً في العاصمة باريس مرتدية بدلة من اللون الأسود القصير فوق الركبة بكثير والمفتوحة بشكل كبير من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

يذكر أن الفنانة المصرية أعلن أنفصالها عن زوجها هيثم زانيتا خلال اليومين الماضيين .