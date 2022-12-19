انتهاء تصوير ”مهب الريح”بطولة هند صبري وماجد المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - انتهى صناع مسلسل "مهب الريح" بطولة النجوم هند صبرى وإياد نصار وماجد المصري من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في القاهرة، وذلك بعد 5 اشهر كاملة.

مسلسل "مهب الريح"، من نوعية المسلسلات الطويلة ، حيث تتكون حلقاته من 45 حلقة، وهو مستوحى عن قصة المسلسل الأمريكى The Good Wife.

مسلسل "مهب الريح" بطولة "هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور، وعماد صفوت، ومحمد أبو داوود، وسامى مغاورى، وليلى عز العرب"، بجانب عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيي مورو، وتم تصويره ما بين القاهرة وأبو ظبى، وأعلن فريق العمل انتهاء التصوير بعد إنتهاء.