اتفرج- انت الان تتابع خبر من هي فرح الديبالي.. مصرية نجمة ختام المونديال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وأدائها المتميز المصرية فرح الديباني والتي قامت بغناء النشيد الوطني الفرنسي في حفل ختام فاعليات مونديال كأس العالم 2022 بقطر .ولفتت ” الديباني” الأنظار إليها منذ فترة كبيرة حيث قام الرئيس الفرنسي إيماونيل ماكرون بتقبيل يدها منذ 8 أشهر خلال غنائها للنشيد الوطني الفرنسي عقب فوز ماكرون بالرئاسة .

من هى فرح الديباني ؟

وتسائل رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن فرح الديباني فهي سوبرانو مصرية عالمية، لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، وتعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس.

وحصدت ” الديباني ” عدة جوائز منها أفضل مغنية أوبرا في أوبرا باريس ، وحصلت على السفارة الفرنسية وسام الفنون والأداب ، كما كرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم شيخ .

بداية فرح الديباني

بداية فرح الديباني كانت في الإسكندرية وشجعتها عائلتها على سماع الموسيقى الكلاسيكية وانضمامها للمدرسة الألمانية واهتمامها الشديد بالغناء وسماعها للموسيقى الكلاسيكي والعزف على البيانو، مضيفة أن مدرس الموسيقى تبني موهبتها وتدريبيها على حصص الغناء واحياء حفلات غنائية فى مصر وخارج البلاد.