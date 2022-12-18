اتفرج- انت الان تتابع خبر ويجز يتألق بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم باستعراض غنائي (فيديو) والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تألق مغني الراب ويجز، في الاستعراض الغنائي الذي قدمه بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والمُقامة في قطر.حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه ويجز وهو يقدم استعراضًا غنائيًا على استاد لوسيل، مرتديًا جلباب أسود، وسط فرقة مرتدية ملابس رياضية بيضاء.
https://twitter.com/i/status/1604510558463614983
يُذكر أن مغني الراب ويجز، كان قد رد على شائعات غناءه في ختام بطولة كأس العالم 2022، بصورة نشرها على حابه بإنستجرام خلال تواجده بملعب لوسيل، قبيل الاستعراض الغنائي الذي قدمه بين شوطي المباراة النهائية.
أعمال ويجز يحسم الجدل حول مشاركته في كأس العالم
وكان عاصم تاج صاحب شركة TMTM ومدير أعمال مغني الراب ويجز، قد أكد على مشاركه في ختام كأس العالم 2022، بعد الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعدم مشاركته.
وأكد “تاج” في مداخلة هاتفية له مع برنامج “الحكاية” المُذاع على قناة mbc مصر، أن ويجز هو المغني الوحيد الذي سيغني أغنية كاملة في ختام كأس العالم، عكس باقي المغنيين الذين سيقدموا أجزاء من أغانيهم.