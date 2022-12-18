اتفرج- انت الان تتابع خبر ويجز يتألق بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم باستعراض غنائي (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألق مغني الراب ويجز، في الاستعراض الغنائي الذي قدمه بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والمُقامة في قطر.حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه ويجز وهو يقدم استعراضًا غنائيًا على استاد لوسيل، مرتديًا جلباب أسود، وسط فرقة مرتدية ملابس رياضية بيضاء.

https://twitter.com/i/status/1604510558463614983

يُذكر أن مغني الراب ويجز، كان قد رد على شائعات غناءه في ختام بطولة كأس العالم 2022، بصورة نشرها على حابه بإنستجرام خلال تواجده بملعب لوسيل، قبيل الاستعراض الغنائي الذي قدمه بين شوطي المباراة النهائية.