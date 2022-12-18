اتفرج- انت الان تتابع خبر وحش الكون في الملعب.. ياسمين عبد العزيز تحضر نهائي كأس العالم في قطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من داخل ملعب لوسيل بقطر.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقاطع فيديو من حضورها المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2022 المُقامة حاليًا في قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وكانت جالسة في المدرجات تتابع المباراة.

ياسمين عبد العزيز تقتحم موسم رمضان بمسلسل جديد

يُذكر أنه من المقرر أن تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز، في موسم رمضان 2023 بمسلسل جديد مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد غابت عن الشاشة الصغيرة بعد أحدث أعمالها وهو مسلسل “اللي مالوش كبير”، والذي عُرض في موسم رمضان 2021.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، خالد سرحان، فتوح أحمد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.