ملكة جمال فرنسا 2023 .. اتفرج فتاة سمراء تقلب الموازين بسبب بشرتها

اتفرج- انت الان تتابع خبر ملكة جمال فرنسا 2023 .. شاهد فتاة سمراء تقلب الموازين بسبب بشرتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أحدثت الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2023 حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وحصلت إنديرا أمبيو على لقب ملكة جمال فرنسا 2023 والتي تبلغ من العمر 18 عام فقط ولكن الغير أن الفتاه كانت سمراء وليست بيضاء البشرة كما هو معتاد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من حاملة اللقب السابقة ديان لاير ملكة جمال فرنسا 2022

من جانبه كشفت بعض التقارير الرياضية الصادرة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، أنه تم إجراء بعض التعديلات على المعايير القديمة الخاصة بالمشاركة فى المسابقة مثل العمر والطول فكان قديما يجب الا يقل طو ل المتسابقة عن 1.70 متر.