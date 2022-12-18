اتفرج- انت الان تتابع خبر محاولة اغتيال نضال الأحمدية.. حاولوا قطع لساني اعرف تفاصيل مثيرة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية نضال الأحمدية بالكشف عن التفاصيل الخاصة بمحاولة اغتيالها، وهي التي وقعت في عام 2002، وأوضحت أنها حصلت على 97 ضربة في رأسها بغرض قتلها، وحاول جميع المعتدون عليها قطع لسانها باستعمال السكين.

محاولة اغتيال نضال الأحمدية وقطع لسانها

وكشفت نضال الأحمدية عن محاولة قتلها واغتيالها وقطع لسانها، وقالت “ضابطان عاقباني، هما اللذان دبرا محاولة قتلي ومبقاش عندي أسنان”، وتعد من أبرز الأشياء التي تحدثت عنها في أحد اللقاءات التليفزيونية.خناقة نضال الأحمدية مع هيفاء وهبي



وهاجمت بشدة نضال الأحمدية الفنانة هيفاء وهبي بسبب خلافاتهما الدائمة منذ سنوات وأثناء لقائها مع برنامج ألبوم حياتي على قناة صوت بيروت إنترناشونال، وقالت نضال الأحمدية إن آخر ظهور لـ هيفاء وهبي ولم يكن مفبرك وهو حقيقياً، وأشار أن رد فعل هيفاء على هذه الأزمة كان عنيف، وقالت “هيفاء وهبي شتمت العالم وقالت كلام بذيء هي متعودة على كدا.. وأنا قُلت أخرتها مش حلوة”.