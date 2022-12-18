رمضان 2023.. أحمد رزق يشارك روبي في مسلسل حضرة العمدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - يشارك الفنان أحمد رزق في ماراثون رمضان 2023، من خلال مسلسل حضرة العمدة، أمام الفنانة روبي، التي بدأت التصوير الأسبوع الماضي.

ويعد هذا هو التعاون الأول بين الثنائي، أحمد رزق وروبي، كما يعد أيضا التعاون الأول بين أحمد رزق، وريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.

بداية التصوير

ومن المفترض أن يبدأ أحمد رزق تصوير أول مشاهده في مسلسل حضرة العمدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب عقد جلسات مع المخرج عادل أديب، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي سيظهر بها، وستكون بمثابة مفاجأة كبرى للجمهور.

وفي سياق متصل بدأ فريق العمل تصوير الأحداث، بقيادة المخرج عادل أديب داخل أحد اللوكيشنات الأساسية للمسلسل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وضعت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة جدا للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة وأنها اعتادت على توفير الإمكانيات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية، فى ثالث تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، ومن قبله مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة.

تفاصيل وأبطال مسلسل "حضرة العمدة"

المسلسل تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب.

آخر أعمال أحمد رزق الرمضانية

وكان قد شارك أحمد رزق، فى السباق الرمضاني قبل الماضي بمسلسل "القاهرة كابول" الذى عرض فى 2021، ولعب خلاله شخصية محورية وحاز على اعجاب الجمهور والنقاد، وكان من بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هى الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده طارق لطفي، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.