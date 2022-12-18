احتفالية لإصدار كتاب ”الريادة التشريعية للرئيس السيسي” بقصر عابدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أقيمت بقصر عابدين احتفالية ثقافية لإصدار كتاب "الريادة التشريعية للرئيس السيسي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، والذي صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "تحديات وإنجازات" لفترة سنوات حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفيلم تسجيلي آخر حول الكتاب تضمن سبب اختيار عنوانه ومنهجه وموضوعاته.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي- في كلمة متلفزة للمشاركين في الاحتفالية- إلى أن مظاهر الريادة التشريعية للرئيس السيسي تتجذر في عمق شواغل المجتمع المصري، فيشخص الداء ويصف له الدواء الناجع، وأن هذا المؤلف التشريعي من الكتب المهمة للغاية- في سياقها التاريخي- للشهادة على مرحلة فارقة في تاريخ الأوطان، ومرحلة التحولات الكبرى في حياة مصرنا الحبيبة، وهي تتجه نحو بناء جمهورية جديدة تتسق مع التصورات العالمية في المجالات كافة، لينعم الإنسان المصري بثمرات جهاده المضني في حياة كريمة، بعد ثورتين شعبيتين متتاليتين تركتا تأثيرًا مدويًا في كل أوصال المجتمع المصري.

بدوره.. أكد رئيس هيئة قصور الثقافة الفنان هشام عطوة أهمية الكتاب المجتمعية لتنمية الوعي التشريعي والوطني لدى فئات الشعب المختلفة في كافة ربوع مصر، لأن الكتاب يتسم بالجدية في موضوعاته والدقة في بياناته، وكذلك التنوع في شهادات المعاصرين لهذه الريادة التشريعية.

من جانبه.. قال مؤلف الكتاب- في كلمته- إنه رصد مائة تشريع لم يسبق الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها أحد قبله، وأنه أثبت منذ انتخابه في يونيو 2014 وحتى إصدار الكتاب عام 2022 أنه صاحب رؤية ريادية سباقة في مجال التشريعات، وأن الإحصاءات التشريعية تُشير إلى أنه باشر حقه الدستوري في إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، كما أصدر نحو 630 قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقيات دولية (شارعة وجماعية وثنائية) وقد وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضي به المادة 151 من الدستور.

كما تحدث في الاحتفالية كل من الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، ووزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية الأسبق السفيرة ميرفت تلاوي، وعضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري، كما أجرى مداخلات كل من عضو مجلس الشيوخ اللواء دكتور أحمد البدري، ورئيس هيئة الكتاب السابق الدكتور هيثم الحاج علي، وعضو مجلس النواب النائب محمد عزت القاضي.

وأعرب المشاركون- في البيان الختامي للاحتفالية- عن تأييدهم للجهود التشريعية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة على كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشاركت في الاحتفالية نخبة من المثقفين والمفكرين والقضاة وأساتذة الجامعة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة.