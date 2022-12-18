23 ديسمبر.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم الجمعة المقبل، 23 ديسمبر، وذلك في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الكريسماس والعام الجديد.

ويتعاون الملحن حسين علي في أغنية جديدة مع المطرب كاظم الساهر، يتم طرحها بعد عيد الفطر، وستكون الأغنية باللهجة العراقية؛ وتحمل اسم «سر الحكايات».

وجدير بالذكر أنه تصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إعلان عودته إلى الحفلات الغنائية بموسم رأس السنة، حيث من المقرر اقامة أولى حفلاته في الدوحة.

وكشف كاظم الساهر عن حفلاته الفنية المقبلة والتي تبدأ في الدوحة يوم 20 ديسمبر الحالي كما يقدم كاظم الساهر حفلا اخر في دبى يوم 23 ديسمبر الحالي وينهى حفلات موسم رأس السنة في لبنان يوم 30 ديسمبر الحالي.

وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد سيتى- السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة والتي قدمها لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم.