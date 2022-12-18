الأول من يناير.. افتتاح أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - أعلن رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، افتتاح أكاديمية الاتحاد في جدة، في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وقال الليثي - في تصريح، اليوم الأحد - إن أولى الدورات، والتي ستستمر أسبوعا كاملا، ستكون عن الإعلام الجديد، بحضور مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين في الدول العربية والإسلامية، وستحاضر فيها مجموعة كبيرة من أستاذة الإعلام من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وسيتم دعوة ضيوف الدورات لأداء العمرة على هامش الدورة التدريبية.

وأضاف أن الأكاديمية ستعقد دورات شهرية منتظمة في كافة مجالات فنون الإعلام للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وسيحضر حفل افتتاح الأكاديمية، الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام السعودي المكلف ورئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي للاتحاد، وكذلك أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، ومجموعة من وزراء إعلام الدول العربية والإسلامية.