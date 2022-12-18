بلقيس فتحي مفاجأة حفل نهائي كأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - تشارك الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بعد ساعات قليلة من الآن في حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

سافرت بلقيس إلى الدوحه منذ أيام قليلة لإجراء التحضيرات الأخيرة من بروفات لأقوى حفلاتها الغنائية التى تنطلق على ملعب مباراة نهائي كاس العالم ستاد لوسيل وذلك قبل مباراة المنتخب الفرنسي و المنتخب الأرجنتيني.

أعلنت الفيفا عن تقديم توليفة موسيقية غنائية تقدم بشكل مباشر من أرضية ملعب المباراة أمام العالم بحضور بلقيس فتحي وعدد من نجوم العالم أبرزهم دافيدو وعايشه و أوزونا وجيمس.

وسيتم تقديم الفقرات الغنائية باللغتين العربية والإنجليزية.

وظهر كاس العالم في نسخته الأخيرة بشكل مشرف للعرب على كافة الأصعدة سواء كانت الفنية بوجود فنان عربي في حفل الختام و علي المستوى الرياضي بوصول المنتخب المغربي لنصف النهائي وتحقيق المركز الرابع وأيضا على المستوى التنظيمي .

بلقيس كانت قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم Light the Sky شاركها فيها مجموعة من الفنانين وهما نورا فتحي ورحمه رياض وحققت الأغنية صدى كبير في محركات البحث على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأنهت بلقيس عام ٢٠٢٢ بعدد وافى من النجاحات الفنية داخل الوطن العربي اكتملت بالمشاركة في أهم محفل كروي في العالم وهو نهائي كأس العالم .

يذكر أن بلقيس أحيت الفترة الأخيرة عدد من الحفلات الغنائية داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و سلطنه عمان وكان آخر أغنياتها "أمام مرايتي" وأخر أغنية باللهجة المصرية كان "المزاجنجني".