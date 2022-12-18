اتفرج- انت الان تتابع خبر مروان خوري يُعلن عقد قرانه وهذه هي زوجته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان اللبناني، مروان خوري عن زواجه من خطيبته ندى رمال، بعد عودتهما معاً منذ فترة قصيرة، حيث عقدا قرانهما في قبرص بعيداً عن الأنظار.



وكان مروان خوري قد عقد قرانه بحضور الأقرباء فقط، ومن المقرر أن يحتفل وعروسته عند عودتهما مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص بلبنان، بحسب ما أفادت به .

وُيعتبر الفنان مروان خوري من أصحاب الصف الأول في الساحة العربية من حيث التلحين و الغناء و له جمهور كبير في أوساط محبي الموسيقى العربية .