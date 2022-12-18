اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد إنفصالهما .. بيكيه يحن لشاكيرا وهذا ما فعلته حبيبته الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وبخت حبيبة نجم كرة القدم الاسباني ومدافع برشلونة السابق صديقها بعد أن رصدته وهو يدخل على صفحة شريكته السابقة النجمة العالمية شاكيرا ويتصفحها.



وكما قالت وسائل إعلام إسبانية ان ذلك شكل ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث اعتبروا انه لا يزال يحبها، ويحاول معرفة اخر اخبارها، رغم انفصالهما.



الجدير ذكره أن والدا جيرارد بيكيه كانا قد وجها أصابع الإتهام إلى شاكيرا، في ما يخص إعتزاله لعب كرة القدم مؤخراً، اذ نقلت إحدى الصحف حديث الوالدان جوان بيكيه ومونتسبرات برنابيو، اذ قالا: "بيكيه قرر الرحيل عن برشلونة الآن حتى لا يخرج من الباب الخلفي، لقد اتخذ القرار بحثاً عن الهدوء الذي يحتاجه لحل مشاكله مع شاكيرا".