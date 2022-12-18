اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد إطلالتها الغريبة .. أحلام في موقف غريب جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الإماراتية أحلام وهي غاضبة في كواليس برنامج "سعودي ايدول".



وكانت أحلام وهي تصرخ قائلة:" "يا جوكانت أحلام أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بملابس شبهت بملابس النوم او "البيجاما"وفي برنامج "سعودي أيدول".



ونشرت أحلام مجموعة صور من كواليس التحضيرات الأخيرة لانطلاق برنامج المواهب في 20 كانون الأول الجاري، عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت "من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا محبوب السعودية في رياض الحب انتظرونا قريباً سعودي آيدول".



ماعة مابدي اسمع صوت بالاستديو".