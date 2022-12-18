اتفرج- انت الان تتابع خبر سعد الصغير يتعرض للإعتداء من قبل طليقته .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان المصري سعد الصغير للإصابة بعد اشتباك بالأيدي مع طليقته الراقصة برلنتي عامر، ما دفعه إلى تقديم بلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته.



وقال سعد الصغير بإنه تفاجئ بتوقيفه من قبل طليقته "برلنتي" التي توجد خلافات بينهما، وذلك على مدخل البوابة الرابعة من منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واشتبكت معه ومزقت ومن معها ملابسه وأحدثت له إصابة بالأنف، وقامت بسرقة مبلغ مالي كان موجودًا بسيارته، وفرت هاربة، بحسب بلاغه.