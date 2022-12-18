انطلاق مهرجان التحطيب بحضور المصريين والأجانب بساحة أبو الحجاج في الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:27 صباحاً - افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الدورة الثانية عشرة من مهرجان التحطيب القومي، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح في الفترة من ١٧ إلى ٢١ ديسمبر الجارى بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى

وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ووسط حشد جماهير غفير ،

بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى يشارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر"، حيث قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح.

أعقب ذلك تقديم فقرات عرض الافتتاح، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية بمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية"، عرض فنى لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مزجت خلاله الرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب، وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.