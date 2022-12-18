اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تثير جنون الشباب بالأسود القصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في مكان ما وترتدي تيشرت من اللون الأسود القصير من منطقة البطن مع بنطلون جينز من اللون التلجيي، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.